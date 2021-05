Auto fährt in Bushaltestelle: Ein Schwerverletzter

Hamburg - Ein Mann ist an einer Bushaltestelle in Hamburg-Rothenburgsort von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er wurde am Donnerstag mit einem Polytrauma in eine Klinik gebracht, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Zuvor waren aus zunächst ungeklärter Ursache zwei Autos miteinander kollidiert, von denen eines von der Fahrbahn abkam und den Mann im Bereich der Bushaltestelle erfasste. ...