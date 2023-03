Seit 1937 versorgt die Halloren Apotheke am oberen Boulevard die Menschen zuverlässig mit Arzneimitteln. Jetzt steht ein Umzug der traditionsreichen Einrichtung in den Hauptbahnhof an – und das Beste: Sie wird an sieben Tagen der Woche und an allen Feiertagen geöffnet haben!

Tom Dupke und Martin Roschig stehen in den Startlöchern. In wenigen Tagen schlagen die beiden Apotheker und ihr Team ein neues Kapitel ihrer Geschäftsgeschichte auf: Am 6. März 2023 werden sie mit ihrer Halloren Apotheke einen Ortswechsel vollziehen: Sie verlassen den Standort am oberen Boulevard, um einen Neustart am Hauptbahnhof zu wagen. Hier entsteht gerade ihre hochmoderne Halloren Apotheke – mit der bewährten umfangreichen Palette an Dienstleistungen. Darüber hinaus offerieren die Inhaber und ihr Team am neuen Standort auch neue Serviceangebote.

Neuer Standort, bewährter Service und vier Neuigkeiten

Die wichtigste Nachricht zuerst: Als erste Apotheke in der Stadt wird die Halloren Apotheke am Hauptbahnhof an sieben Tagen in der Woche sowie an allen Feiertagen ein Anlaufpunkt für Kunden sein. Außerdem können die Patienten rund um die Uhr auf den Abholautomaten der Apotheke zurückgreifen. Dort liegt jederzeit griffbereit die Ware, die sie zuvor in der Apotheke bestellt haben.

Die zweite gute Nachricht lautet: Die Halloren Apotheke wird auch in Zukunft – nach dem offiziellen Auslaufen der Bürgertest Ende Februar – die Möglichkeit bieten, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Diesen Service hatte das Apothekenteam bereits in den letzten drei Jahren vor Ort am oberen Boulevard sowie am Marktplatz zuverlässig und kompetent in seine Hände genommen. Hunderte Menschen haben sich in den Einrichtungen täglich testen lassen. Nicht zuletzt damit hat sich die Halloren Apotheke für die Hallenser zu einem wichtigen Anlaufpunkt entwickelt.

Das wird sie auch am neuen Standort bleiben, vor allem, weil eine dritte Neuigkeit die Hallenser aufhorchen lassen wird: Wer sich in der nächsten Grippe-Saison vor Influenza-Viren schützen möchte, kann sich in der Halloren Apotheke am Hauptbahnhof impfen lassen.

Die vierte Nachricht ist: Die Halloren Apotheke ist gut darauf vorbereitet, fremdsprachige Kundschaft zu bedienen. An einem Bahnhof, wo sich die Welt trifft, ist das gewiss ein Standortvorteil. Im Apotheken-Team wird arabisch, französisch, englisch, spanisch und russisch gesprochen. Darüber hinaus wird ein neuer Bestellautomat auch jene Kunden unterstützen, deren Sprache gerade nicht bedient werden kann. Am Automaten können sie selbstständig und in allen Sprachen eine Vorauswahl treffen an Medikamenten, die sie anschließend unkompliziert an der Kasse bezahlen und entgegennehmen.

Das Patienten in der Halloren Apotheke sich ausführlich und kompetent zu ihrem persönlichen Medikationsplan beraten lassen können und auf Wunsch auch alles zur korrekten Anwendung ihrer Arzneimittel erfahren, ist nicht wirklich eine Neuigkeit, sondern eine der vielen oft und gern in Anspruch genommenen Serviceleistungen des Apothekenteams.

Halloren Apotheke Logo

Halloren Apotheke

Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1 • 06112 Halle

Telefon: 0345 2023977

E-Mail: [email protected]

Internet: www.hallorenapotheke.de