Auszeichnung für Pflegedienst Dießner - Das Konzept aus Dessau-Roßlau könnte bundesweit Schule machen

Die Pflegedienst Dießner GmbH aus Dessau-Roßlau wurde in Nürnberg mit dem TP Tagespflege Innovationspreis ausgezeichnet, Das Familienunternehmen, das mit ca. 130 beschäftigten rund 500 Menschen ambulant sowie in Einrichtungen des betreuten Wohnens und der Tagespflege betreut, erhält den deutschlandweit einmaligen Preis für seine innovativen Konzepte in der „Tagespflege Landei“ in Hundeluft und der „Tagespflege Stadtblick“ in Roßlau.

Urkunde Innovationspreis (Foto: Pflegedienst Dießner)

Die Konzepte für Menschen mit Suchterkrankungen sowie sozial geschwächte Menschen, die einen besonderen Betreuungsbedarf aufweisen und in der Tagespflege wieder einen strukturierten Ablauf und Anerkennung kennenlernen, überzeugte die Jury. „Die Angebote schließen eine Versorgungslücke, sind gesellschaftlich relevant und fordern auch andere Betreiber zur Umsetzung auf“, so Peter Wawrik, Jury-Mitglied und Unternehmensberater für die Tagespflege, in seiner Laudatio bei der Preisverleihung auf dem TP Kongress in Nürnberg.

Tagesbetreuung Landei in Hundeluft (Foto: Pflegedienst Dießner)

Der Pflegedienst Dießner integriert in den beiden genannten Tagespflegen seit knapp zwei Jahren sozial benachteiligte Menschen jeden Alters. In ihrer täglichen Arbeit vor Ort haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten Pflege immer wieder erlebt, dass es im Umfeld der zu Pflegenden Betroffene gibt, die durch alle Raster fallen. Menschen mit Alkohol- oder anderen Suchterkrankungen, Depressionen, Wendeverlierer, die den Anschluss verpasst haben. Sie wieder in einen „normalen Alltag“ zu integrieren, ihnen Selbstvertrauen zurückzugeben und Respekt entgegenzubringen, ist Anliegen des Projektes.

Unternehmensgründerin Swetlana Dießner und Geschäftsführer Florian Dießner freuen sich über die bundesweite Anerkennung. (Foto: Pflegedienst Dießner)

Florian Dießner sagt: „Wir holen die Leute am Morgen zu Hause ab und bringen sie zur Tagespflege. Dort lernen sie, wieder Struktur in ihr Leben zu bringen. Das können ganz einfache Dinge, wie Körperhygiene, regelmäßige Mahlzeiten und Kontaktmöglichkeiten sein. Im Gegenzug können die jüngeren Tagesgäste den älteren in vielen kleinen Alltagssituationen helfen, sie auf Spaziergänge begleiten oder bestimmte Aufgaben, wie z. B. die Tier- oder Beetpflege in unserem kleinen Bauernhof in Hundeluft übernehmen.“ Es ist also eine Win-win-Situation für beide Seiten. „Allerdings funktioniert die Integration nicht in jedem Fall. Ein Versuch ist es aber immer wert“, so Swetlana Dießner, die den Pflegedienst vor 21 Jahren gegründet hat.

Um das Ganze umsetzen und finanzieren zu können kümmert sich ein Teammitglied ausschließlich um den „Papierkram“ und die Kontakte zu den Behörden und Ämtern.

Logo Pflegedienst Dießner

Firmensitz und betreutes Service-Wohnen im Roßlauer Hof und Wohngemeinschaften



Hauptstraße 128

06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 / 95 157

Logo Tagespflege Milchbar

…erinnert an „Alte Zeiten“, in denen man sich in der beliebten Milchbar zu Eisbecher und Cocktail traf.



Askanische Straße 113

06842 dessau-Roßlau

Tel.: 0340 / 24 08 04 05

Logo Tagespflege Am Elbezentrum

Tagespflege im maritimen Stil der Schifferstadt Roßlau



Luchstraße 19

06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 / 54 01 78

Logo Tagespflege Stadtblick

Mitten am Luchplatz wird das Flair der historischen Stadt Roßlau vermittelt.



Am Luchplatz 3

06862 Dessau-Roßlau

Tel.: 034901 / 54 01 78

Logo Tagespflege Landei

Jung trifft Alt ist hier das Motto in einem romantischen Gutshof mit dem zauberhaften Märchenwald.



Am Landgut 3

06868 Hundeluft

Tel.: 034907 / 13 99 83

Pflegedienst Dießner GmbH



Bewerbungen per Mail an:

[email protected]