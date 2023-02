Marmelade, Saucen, Aufstriche oder Suppen – viele Lebensmittel gibt es in Einmachgläsern zu kaufen. Sind die Gläser leer, müssen sie aber nicht zwangsläufig im Glascontainer landen. Denn bei Bedarf werden sie zu nützlichen Helfern im Alltag. Und zwar auf verschiedene Weise: Etwa im Badezimmer kommen kleine Gläser als Aufbewahrung für Schmuck, Wattepads und andere Kleinigkeiten zum Einsatz. Bei einem größeren Glas lässt sich der Deckel mit einem Loch versehen, in das ein Pumpaufsatz passt. So verschönert das Glas als Flüssigseifenspender den Waschbeckenrand – eine hübsche Alternative zu den sonst üblichen Pumpspendern aus Plastik.

