1.000 Tonnen Stahl in Zentimeter-Schrittchen über die Peene gezogen

Rosslau/Demmin/MZ - Wird er nun geschoben oder eigentlich dich gezogen? In Millimeter-Schrittchen schiebt sich der Stahlkoloss über den Peenefluss vor der Hansestadt Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. In Summe hat das Bauteil eine Länge von rund 150 Metern und über 1.000 Tonnen Gewicht. Gefertigt und verschweißt in den Werkhallen der Roßlauer Schiffswerft an ihren zwei Standorten in der Werftstraße Roßlau als Hauptwerk sowie bei Stahlbau Dessau in der Erich-Köckert-Straße.

800 Tonnen schwerer Neubau im Vorgängerbau verkuppelt

Auftraggeber ist die Bahn AG mit den umfangreichen Modernisierungsarbeiten der Infrastruktur auf der Strecke Berlin-Stralsund. Die rund zwölf Millionen für die Demminer Eisenbahnbrücke sind mehr als ein Drittel der Gesamtinvestitionen für die sogenannte Nordbahn als kürzeste Verbindung zur Ostsee. Die gesamten Modernisierungsarbeiten an der Strecke Berlin-Stralsund sollen bis Juli 2022 fertig sein und nach Konzernangaben rund 30 Millionen Euro kosten.

Die Roßlauer Schiffswerft hat beim ebenso anspruchsvollen und begehrten Kunden DB AG den Fuß in der Tür: Die Bahn hatte nach Qualitäts-Audit die Zulassung erteilt, an beiden Werft-Standorten in der Dessauer Erich-Köckert-Straße und in der Roßlauer Werftstraße Stahlbrücken für die Deutsche Bahn AG bauen zu dürfen. Das Projekt Peene-Brücke zählt zu den großen in den Auftragsbüchern der Werft. Die Bahn hatte die Planungen für diesen Marathon vor sieben Jahren begonnen. Die Schiffswerft Roßlau hatte zuletzt unterm Strich ein halbes Jahr Zeit, den Großauftrag abzuarbeiten. „Das war ganz schön sportlich“, meint Werft-Geschäftsführer Peter Talaska. Um im Anschluss stolz die Fakten wie an einer Perlenkette aufzureihen: Für die neue Bahnbrücke hat die Werft insgesamt rund 800 Tonnen Stahl verbaut, 5.000 Einzelbleche sowie 3.000 Profile bearbeitet und acht Kilometer lange Schweißnähte gezogen und 3.600 Schraubverbindungen gefertigt. Die neue Brücke ist mit einer Spannweite von 84 Metern 30 Meter länger als ihr Vorgänger. Im Jahr 1973 hatten die damaligen Brückenbauer den Stahl noch vernietet, heute ist er verschweißt.

Der Brücken„austausch“ erfolgte in der Woche nach Ostern. Die Schiffswerft Roßlau hatte ihr Großtonnage-Schwergut in einzelnen transportfähigen Größen pünktlich auf die Baustelle angeliefert. Mit dem Zusammenbau vor Ort war eine Magdeburger Firma beauftragt, gemeinsam mit dem europa- und weltweit agierenden Unternehmen für Schwerlasttransport und Hebetechnik Felbermayr aus Wels in Österreich. Deren Profitechnik und Erfahrung vermochte dann, den Stahlkoloss exakt zu positionieren und zu bewegen.

Neues Einbau-Verfahren bereits bei Eisenbahnbrücke über Dessauer Mulde getestet

Das „Einschwimmen“ von Großbauteilen auf Pontons ist sonst beim Brückenschlag über Gewässer eine bewährte Montageform. Unvergessen für die Roßlauer Werft bleibt der Juli 1997, als das in der Schiffbauhalle gefertigte Stahl-Mittelstück für die Autobahn-Elbebrücke bei Vockerode passgenau einschwamm.

„Die Peene aber gibt das nicht her“, wusst Werft-Chef Talaska von Anfang an. Auch per Kran war der ebenso schwere, wie sperrige Stahlkoloss nicht hochzuhieven. Kein Einschwimmen und Einheben also. Die neue Eisenbahnbrücke wird eingeschoben.

Hierfür gibt es direkt vor Ort ein Musterbeispiel: Parallel zur Bundesstraße 184 zwischen Dessau und Roßlau duckt sich neben der im hohen Bogen überspannten Straßenbrücke über die Mulde die flachere Stabbogenbrücke für die Eisenbahn. Auch sie wurde bei der Erneuerung der Bahnstrecke zwischen den Knotenpunkten Roßlau und Dessau eingeschoben. Das war 2009.

Pünktlicher Vollzug in Mecklenburg-Vorpommern

Auf der Baustelle vor Ort nun am Peenefluss wurden zuerst die alte Brücke und die neue zusammengekoppelt. Zu einem rund 150 Meter langen und über 1.000 Tonnen schweren „Wurm“ aus blankem Stahl. Von der Plattformen am Flussufer wird der Koloss von Zugseilen und auf Rollwagen gleichermaßen gezogen und geschoben. In angemessen kleinen Etappen und im Schneckentempo. Mit vielen Kontrollstopps für etwaige Korrekturen. Das Riesenbauteil rückt pro Minute etwa drei Zentimeter auf sein Ziel am Südufer zu.

Der Vorschub startete am Donnerstag gegen 11 Uhr. Freitagnachmittag meldete Peter Talaska kurz nach 15 Uhr: Die Brücke ist erfolgreich verschoben worden. „Wir haben es pünktlich geschafft.“

Nun sind die Schienenbauer der Bahn am Zug. Der reguläre Betrieb soll nach Aussage des Konzern am 1. Juli wieder laufen. Wenn dann die Urlaubswelle zur Ostseeküste anrollt.