Los Angeles - Die Edmonton Oilers um NHL-Torschützenkönig Leon Draisaitl haben auch das zweite Playoff-Spiel gegen die Los Angeles Kings verloren und stehen bereits unter Druck. Nach dem 5:6 zum Auftakt kassierte das kanadische Eishockey-Team erneut einfache Gegentore und verlor 2:6.

Draisaitl hatte zwischenzeitlich zum 1:3 getroffen und sein zweites Tor im zweiten Playoff-Spiel der Saison erzielt, musste aber hilflos mit ansehen, wie die Kings wieder und wieder zu einfachen Chancen kamen und diese nutzten. Den sechsten Treffer erzielten die Gastgeber nur Sekunden, nachdem die Oilers ihren Torwart getauscht hatten.

Die beiden kommenden Partien der Best-of-Seven-Serie finden in Edmonton statt. Zum Einzug in die nächste Runde braucht eine Mannschaft vier Siege. In den vergangenen drei Jahren hatten sich die Oilers in der ersten Runde jeweils gegen die Kings durchgesetzt. Edmonton war im vergangenen Jahr bis ins Finale um den Stanley Cup gekommen, hatte dort aber knapp gegen die Florida Panthers verloren.