Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und SV Großgrimma am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Freyburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von FC RSK Freyburg und SV Großgrimma ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Freyburger (35.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Daniel Keller am Ende der ersten Halbzeit, als Steven Krumbholz für Freyburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 26

Minute 50 FC RSK Freyburg auf Augenhöhe mit SV Großgrimma – 1:1

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den SV Großgrimma. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Nicolas Baum (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Großgrimma erreichen (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Schirner, Mänicke, S. Alalo, Krumbholz, Schied (53. Lehwald), Kolata (77. Söll), Gottschalk (65. Bartel), Mohrmann, Schmiedl (77. K. Alalo), Dos Prazeres Pires

SV Großgrimma: Schmidt – Baum, Zetzsche, Rackowitz (87. Krobitzsch), Zech, Bauer (81. Angeli), Schneider (90. Kästner), Göbel, Wöpe, Beyer, Baum

Tore: 1:0 Steven Krumbholz (40.), 1:1 Nicolas Baum (50.); Zuschauer: 138