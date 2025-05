Ein Horrorunfall mit elf beteiligten Fahrern bei einem unterklassigen Rennen schockt die Motorsportfans in England. Zwei Fahrer sterben, weitere werden verletzt.

Liverpool - Bei einem Motorradrennen in der Nähe von Liverpool sind zwei Rennfahrer nach einem Massencrash tödlich verunglückt. Der 21 Jahre alte Owen Jenner starb nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen an schweren Kopfverletzungen; Shane Richardson (29) erlag seinen schweren Brustverletzungen noch vor der Ankunft im Krankenhaus, wie die Veranstalter der britischen Serie am Montag mitteilten.

Unfall mit elf Fahrern direkt nach dem Start

Direkt nach dem Start des Quattro Group British Supersport Championship Race auf der südöstlich von Liverpool gelegenen Rennstrecke im Oulton Park war es am Montag zu einem Unfall mit elf Fahrern gekommen. Ein Fahrer wurde mit schweren Rücken- und Unterleibsverletzungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Fünf weitere Piloten erlitten leichte Verletzungen, drei blieben unverletzt. Das Rennen der unterklassigen Serie Bennetts British Superbike Championship war nach dem Horrorunfall abgebrochen worden. Die genauen Umstände werde nun auch die Polizei untersuchen, hieß es.

Die sogenannte Supersport-Meisterschaft besteht in der Regel aus 600-ccm-Motorrädern, die etwas kleiner sind als die der Superbike-Klasse. Die Serie ist für manche Fahrer ein wichtiges Sprungbrett, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.