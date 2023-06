Zum zweiten Mal bei diesen French Open spielt Alexander Zverev unter Flutlicht auf dem größten Platz. Auch für Daniel Altmaier steht ein später Einsatz an.

Zverev bei French Open wieder am Abend im Einsatz

Trifft in der dritten Runde der French Open auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe: Alexander Zverev.

Paris - Alexander Zverev bestreitet seine Drittrunden-Partie bei den French Open wieder am Abend im größten Stadion. Die Partie des Tennis-Olympiasiegers gegen den Amerikaner Frances Tiafoe auf dem Court Philippe-Chatrier beginnt am Samstagabend nicht vor 20.15 Uhr. Das geht aus den Ansetzungen der Organisatoren hervor.

Zverev hatte bereits seinen Erfolg in der zweiten Runde gegen den Slowaken Alex Molcan sogenannten Night Session gefeiert. Der 26-Jährige ist bei dieser Auflage der French Open der erste Profi, der zweimal am Abend auf dem Hauptplatz angesetzt wird. Im größten Stadion beim Sandplatzklassiker in Paris hatte er sich im Vorjahr im Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer verletzt.

Als zweiter verbliebener deutscher Tennisprofi im Einzel tritt Daniel Altmaier ebenfalls im vierten und letzten Spiel des Tages auf dem Court Simonne-Mathieu an. Der 24-jährige aus Kempen bekommt es nach seinem sensationellen Erfolg über den Italiener Jannik Sinner mit Grigor Dimitrow aus Bulgarien zu tun. Der Tennistag in Paris startet mit den ersten Partien um 11.00 Uhr.