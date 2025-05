Las Vegas - Der philippinische Ex-Box-Weltmeister Manny Pacquiao plant einem Medienbericht zufolge sein Comeback. Laut Informationen des US-amerikanischen Senders ESPN wird der 46-Jährige nach vierjähriger Pause wieder in den Boxring steigen. Am 19. Juli soll das Idol in Las Vegas gegen den US-amerikanischen Titelverteidiger Mario Barrios um die WBC-Weltmeisterschaft im Weltergewicht kämpfen.

Pacquiao, der im kommenden Monat in die Hall of Fame des Boxsports aufgenommen werden soll, war 2021 als einziger Boxer mit WM-Titeln in acht verschiedenen Gewichtsklassen in den Ruhestand gegangen. Bereits im vergangenen Jahr verhandelten die Seiten beider Boxer um ein Duell. In seiner Karriere siegte Pacquiao in 62 Kämpfen, kassierte acht Pleiten und kam auf zwei Unentschieden.

Seit 2010 ist Pacquiao zudem als Politiker aktiv. Von 2016 bis 2022 war er Senator und kandidierte 2022 um das Präsidentenamt.