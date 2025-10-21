Die Paarung für die World Series steht fest: Im entscheidenden siebten Spiel gewinnen die Toronto Blue Jays gegen die Seattle Mariners. Nun wartet der Titelverteidiger.

Toronto - Die Los Angeles Dodgers treffen in der World Series auf die Toronto Blue Jays. Für das kanadische Team ist es die erste Chance auf die Meisterschaft in der Major League Baseball seit 1993 - die Dodgers wollen in der am Freitag beginnenden Serie dagegen ihren Titel aus der vergangenen Saison erfolgreich verteidigen. Das ist seit 2000 keiner Mannschaft aus der MLB mehr gelungen.

Toronto qualifizierte sich mit einem 4:3 im entscheidenden siebten Spiel der Serie gegen die Seattle Mariners. Seattle gab einen 3:1-Vorsprung aus der Hand und bleibt damit das einzige Team der MLB, das noch nie die World Series gewonnen hat. Die Dodgers hatten sich in lediglich vier Partien gegen die Milwaukee Brewers durchgesetzt.