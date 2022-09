WM-Dritte Müller/Tillmann erreichen Finale

Timmendorfer Strand - Die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann haben das Finale bei den deutschen Meisterschaften im Beach-Volleyball in Timmendorfer Strand erreicht.

Dort treffen die beiden Hamburgerinnen am Sonntag (15.00 Uhr) auf ihre Stadtrivalen Sandra Ittlinger und Isabell Schneider. Gegen das Duo vom FC St. Pauli hatten Müller/Tillmann noch am Freitag das erste Viertelfinale verloren.

Um in die Vorschlussrunde zu kommen, hatten Müller und Tillmann noch einen Umweg machen und sich erst gegen Anna Hoja/Stefanie Klatt mit 21:12, 23:21 durchsetzen müssen. Im Halbfinale schalteten sie Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und ihre Partnerin Anna-Lena Grüne mit 21:18, 21:15 aus. Sandra Ittlinger und Isabell Schneider ließen in ihrer Partie Christina Aulenbrock/Sandra Ferger vom VfL Osnabrück beim 21:12, 21:16 keine Chance.

Nils Ehlers und Clemens Wickler vom ETV Hamburg sind auf dem besten Weg in ihr erstes gemeinsames Endspiel. Das derzeit beste deutsche Männer-Duo kam durch ein 21:16, 21:15 gegen Georg und Peter Wolf in das Halbfinale. Am Sonntagmittag spielen sie gegen die Berliner Max Just und Lui Wüst um den Final-Einzug. Die bayerischen Brüder Benedikt und Jonas Sagstetter sind im zweiten Spiel in der Runde der letzten Vier Favoriten gegen Jonas Reinhardt und Milan Sievers. Das Finale ist am Sonntag für 18.00 Uhr angesetzt.