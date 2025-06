Oschersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 130 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Oscherslebener setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Westerhausen durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Tobias Friebertshäuser am Ende der ersten Halbzeit, als Mykola Rus für Oschersleben traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen II steckte einmal Gelb ein (50.). Die Oscherslebener legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Martin Gödecke der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.06.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 30

Oscherslebener SC mit 2:0 vorne – 61. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Gödecke (Oschersleben) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (85.). Mit 3:0 gingen die Oscherslebener als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der SV 1890 Westerhausen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Oscherslebener SC – SV 1890 Westerhausen II

Oscherslebener SC: Lenhard – Kittel, Klein (59. Künne), Lessmann, Krausmann, Müller (67. Daxha), Doerge (59. Niebuhr), Specht (67. Bindseil), Gödecke, Neugebauer (81. Apel), Rus

SV 1890 Westerhausen II: Röske – Stockhaus, Ruch, Gottschalck, Maulhardt, Blume, Stender, Werner, Kittke (89. Gabriel), Reitzig, Werner

Tore: 1:0 Mykola Rus (43.), 2:0 Martin Gödecke (61.), 3:0 Martin Gödecke (85.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Florian Gehrmann, Steven Bergling; Zuschauer: 130