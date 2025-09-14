Im WM-Finale der Diskuswerferinnen ist das deutsche Team anders als schon so oft nur mit einer Athletin vertreten. Doch auch Shanice Craft ist im Medaillenkampf ohne Chance.

Tokio - Diskuswerferin Shanice Craft hat sich bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio mit dem achten Platz zufriedengeben müssen. Beim Sieg der zweimaligen Olympiasiegerin Valarie Allman aus den USA verpasste die 32-Jährige eine Medaille mit einer Weite von 65,21 Metern.

Für Allman, die den Diskus auf 69,48 Meter schleuderte, ist es der erste WM-Titel. Zweite wurde Jorinde van Klinken aus den Niederlanden (67,50 Meter), Bronze ging an die Kubanerin Silinda Moráles (67,25 Meter).

Craft verpasst bestes WM-Ergebnis knapp

Craft war sowohl 2015 in Peking als auch vor zwei Jahren in Budapest WM-Siebte geworden. Diese Platzierung erreichte die gebürtige Mannheimerin, die nur schwer in den Wettkampf hineinfand, dieses Mal nicht ganz. Craft muss damit auch weiter auf das erste Edelmetall bei einem globalen Großereignis warten.

Immerhin schaffte sie im Gegensatz zu ihren beiden Teamkolleginnen Kristin Pudenz und Marike Steinacker den Einzug ins Finale. Pudenz (13.) und auch Steinacker (30.) hatten in der Qualifikation am Samstag enttäuscht und waren deutlich unter ihren Saisonbestleistungen geblieben.