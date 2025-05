Herning - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss in den restlichen Spielen bei der Weltmeisterschaft ohne NHL-Stürmer Lukas Reichel auskommen. Der 22-Jährige von den Chicago Blackhawks zog sich am Dienstag beim 5:2 gegen Norwegen eine Schulterverletzung zu und kann in Dänemark nicht mehr spielen.

„Für Lukas ist es sehr bitter, er hatte einen starken Start ins Turnier bislang und hat so einen großen Beitrag geleistet. Dennoch haben wir genug Qualität im Team, mit solchen Situationen umgehen zu können“, sagte Bundestrainer Harold Kreis nach genaueren Untersuchungen am Mittwoch. Der frühere Berliner überzeugte bei den drei bisherigen WM-Spielen mit einem Tor und drei Vorlagen.

Die deutsche Mannschaft trifft nach drei Siegen am Donnerstag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) auf Vizeweltmeister Schweiz. In den USA und Weltmeister Tschechien warten danach zwei weitere starke Gegner. Zum Vorrunden-Abschluss kommt es zum Duell mit Gastgeber Dänemark.