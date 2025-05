Für den Syntanics MBC heißt es am Donnerstag: Sieg oder Saisonaus. Was dem Duell gegen Oldenburg zusätzlich Reiz verleiht.

Schafft es der MBC in die Playoffs?

Der MBC um Ty Brewer (re.) lieferte in Berlin einen Kampf.

Weissenfels/mz. - Sich geschlagen geben? Kräfte sparen für das nächste Spiel? Wäre möglich gewesen. Aber das hätte nicht dem Naturell der diesjährigen Mannschaft des Syntainics MBC entsprochen. Also kämpfte Weißenfels am Dienstagabend bis zum Schluss bei Alba Berlin um den Sieg. Am Ende musste sich das Team von Trainer Janis Gailitis geschlagen geben. 78:81 hieß es im Play-In-Spiel gegen die Berliner.