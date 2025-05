Zumindest im Einzel ist die Tischtennis-WM für die größte deutsche Hoffnung vorbei. Annett Kaufmann verlor in Katar gegen eine der Top-Spielerinnen aus der Tischtennis-Übermacht China.

Tischtennis-WM in Katar

Doha - Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann ist bei der Tischtennis-WM in Katar in der zweiten Runde ausgeschieden. Trotz starker Leistung verlor die 18-Jährige in 2:4 Sätzen gegen die Weltranglisten-Dritte Chen Xingtong aus China.

Kaufmann gewann gegen die neun Jahre ältere Mannschafts-Weltmeisterin den ersten und fünften Satz und hatte im dritten Durchgang noch einen weiteren Satzball. Chen Xingtong behielt jedoch die Ruhe und fand zunehmend ein taktisches Mittel gegen Kaufmanns mutiges und offensives Spiel.

Die 18-Jährige vom Bundesliga-Club SV DJK Kolbermoor wurde im vergangenen Jahr durch den Gewinn der Junioren-WM und ihre starken Leistungen bei den Olympischen Spiele zu einem neuen Gesicht des deutschen Tischtennis. In Katar ist sie durch eine Bänderdehnung gehandicapt, die sie sich während der WM-Vorbereitung zuzog. Im Doppel ist Kaufmann zusammen mit ihrer Nationalmannschaftskollegin Xiaona Shan aber noch im Wettbewerb.