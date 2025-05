Doping erlaubt: Mit diesem Konzept sorgen die Macher der „Enhanced Games“ seit Monaten für Kritik in der internationalen Welt des Sports. Nun gibt es einen Termin und einen Austragungsort.

Las Vegas ist in einem Jahr Austragungsort der ersten Ausgabe der sogenannten Enhanced Games

Las Vegas - Das umstrittene Projekt der „Enhanced Games“, bei denen Weltrekorde mithilfe von Doping-Mitteln aufgestellt werden sollen, gibt seine Premiere in einem Jahr in Las Vegas. Am Wochenende des US-Feiertags Memorial Day sollen Sportler und Sportlerinnen erstmals erlaubt und kontrolliert als gedopte Athleten und Athletinnen gegeneinander antreten. Für einen Weltrekord soll es nach Angaben der Veranstalter eine Million US-Dollar Bonus geben, ein erster Platz allein ist demnach bereits 250 000 US-Dollar Preisgeld wert.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur sprach schon weit vor Bekanntgabe von Ort und Datum der „Enhanced Games“ von einem „gefährlichen und unverantwortlichen“ Konzept. Das Internationale Olympische Komitee betonte: „Die Idee der 'Enhanced Games' verdient keinen Kommentar. Wenn man das Konzept von Fairplay (...) im Sport zerstören will, ist das ein guter Weg.“

Ausgetragen werden soll alles auf dem Hotel- und Kasino-Gelände „Resorts World“ in Las Vegas. Dort wollen die Macher Schwimmbecken und Laufstrecken bauen, um im Schwimmen Wettkämpfe über 50 und 100 Meter Freistil sowie 50 und 100 Meter Schmetterling austragen zu können. In der Leichtathletik soll es Wettkämpfe über 100 Meter und 100 beziehungsweise 110 Meter Hürden geben. Dazu kommen drei Kategorien im Gewichtheben.