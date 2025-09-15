Zwei Niederlagen nach zwei Spielen - das kennt Patrick Mahomes nicht. Besonders bitter für den Quarterback der Chiefs: Die zweite Pleite gibt es in einer Neuauflage des verlorenen Super Bowls.

Kansas City - Gut sieben Monate nach dem Sieg im Super Bowl haben die Philadelphia Eagles auch das erste Wiedersehen mit den Kansas City Chiefs gewonnen. Das 20:17 in Kansas City war die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel der Chiefs, deren Saisonstart damit so schlecht geraten ist wie seit 2014 nicht mehr und damit wie noch nie in der Karriere von Quarterback Patrick Mahomes.

Kelces Beinahe-Touchdown lässt das Spiel kippen

Die Eagles haben dagegen eine perfekte Bilanz und profitierten von einer kritischen Szene mit Travis Kelce. Der Verlobte von Pop-Superstar Taylor Swift konnte im Schlussviertel einen Pass kurz vor der Endzone zu einem möglichen Touchdown nicht festhalten und ermöglichte seinem Gegenspieler damit einen Ballbesitzwechsel. Aus diesem erzielten die Gäste ihren zweiten Touchdown und sorgten für die Vorentscheidung.

„Ich habe einen Tick zu früh geworfen“, sagte Mahomes und nahm Kelce in Schutz. „Wenn ich den Ball auf seinen Körper werfe, kann er ihn fangen, den Einschlag einstecken und den Touchdown erzielen.“

Eagles haben 17 der vergangenen 18 Spiele gewonnen

Die Eagles haben saisonübergreifend nun sieben Spiele in Serie gewonnen und 17 der vergangenen 18 Partien. Dabei war das Team weit von der starken Form aus der vergangenen Saison entfernt - für einen Sieg gegen die Chiefs aber reichte es. „Unser Job, vor allem so früh in der Saison, ist es, zu gewinnen. Wir sollten stolz darauf sein, wenn wir auf irgendeine Art gewinnen, unter der Woche daran arbeiten, besser zu werden und dann alles am nächsten Wochenende wiederholen“, sagte Eagles-Trainer Nick Sirianni.