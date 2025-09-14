Amon-Ra St. Brown explodiert im zweiten Spiel der NFL-Saison und verbucht erstmals in seiner Karriere drei Touchdowns. Die Lions erholen sich vom schwachen Saisonstart mit einem deutlichen Sieg.

Detroit - Amon-Ra St. Brown hat erstmals in seiner NFL-Karriere drei Touchdowns in einer Partie erzielt und mit den Detroit Lions einen deutlichen Sieg gegen die Chicago Bears geholt. Beim 52:21 fing St. Brown seinen ersten Touchdown der Saison zwei Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit und legte nach der Pause dann mit zwei weiteren Touchdowns nach. Bei der Niederlage zum Saisonstart gegen die Green Bay Packers war der 25 Jahre alte Deutsch-Amerikaner noch ohne eigene Punkte geblieben. Die Lions sorgten mit dem deutlichen Sieg für Ruhe. Die schwache Offensivleistung zum Auftakt hatte für Kritik gesorgt.

St. Brown beendete die Partie mit einer überragenden Ausbeute. Neun der elf Pässe in seine Richtung fing er und besorgte so insgesamt 115 Yards an Raumgewinn für sein Team und die drei Touchdowns. Lions-Quarterback Jared Goff verbuchte insgesamt sogar fünf Touchdown-Pässe und kam auf insgesamt 334 Yards Raumgewinn.

Die Buffalo Bills holten ihren zweiten Saisonsieg durch ein 30:10 gegen die New York Jets. Die Baltimore Ravens erholten sich von der Niederlage gegen Buffalo vor einer Woche und gewannen 41:17 gegen die Cleveland Browns. Ohne den verletzten Quarterback Brock Purdy gewannen die San Francisco 49ers 26:21 gegen die New Orleans Saints. Auch die Los Angeles Rams stehen nach zwei Spielen bei zwei Siegen. Gegen die Tennessee Titans gab es ein 33:19, Star-Passempfänger Davante Adams fing in der Partie seinen ersten Touchdown als Profi der Rams.