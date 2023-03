Oslo - Der scheidende Kombinierer-Bundestrainer Hermann Weinbuch hat sein bevorstehendes Aus zum Saisonende auch mit der derzeitigen Stimmung in seinem Team begründet.

„Die Energie ist von meiner Seite nicht mehr ganz da. Die jungen Leute, es ist noch mal spezieller, mit ihnen zu arbeiten. Mein Gefühl sagt mir, dass ich vielleicht bei den Jungs nicht mehr die 100-prozentige Überzeugung gewinnen kann und sie nicht mehr 100-prozentig motivieren kann“, sagte Weinbuch in Oslo.

Vor einer Woche hatte der 62-Jährige bei der WM im slowenischen Planica verkündet, dass für ihn als Cheftrainer der deutschen Nordischen Kombinierer nach über zwei Jahrzehnten zum Ende dieses Winters Schluss ist. Er werde „sicherlich“ weiter als Trainer arbeiten, stellte Weinbuch klar. „Und ich hoffe, ich werde für den Skiverband weiter in die Wege leiten, um unsere Nordische Kombination in Deutschland weiterhin in der Weltspitze zu halten.“ Auch Weinbuchs Vorzeige-Athlet Eric Frenzel hört zum Saisonende auf.