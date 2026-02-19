Mit einem Erfolg gegen China endet für die deutschen Curler die Vorrunde bei den Winterspielen. Warum das Duell aus sportlicher Sicht bedeutungslos war.

Marc Muskatewitz und die deutschen Curler hatten keine Chance mehr auf das Olympia-Halbfinale.

Cortina d'Ampezzo - Die deutschen Curler verabschieden sich mit einem Sieg von den Olympischen Winterspielen. Zum Abschluss der Vorrunde gewann die Auswahl um Kapitän Marc Muskatewitz das aus sportlicher Sicht bedeutungslose Duell mit China mit 6:4. Schon vor der Partie war klar, dass beide Mannschaften keine Chance mehr auf das Halbfinale haben.

Das deutsche Team beendet den Winter-Höhepunkt in Cortina d'Ampezzo mit vier Siegen aus neun Spielen. Mitentscheidend für das Aus vor den Medaillenspielen war die überraschende Niederlage gegen Tschechien, das gegen Deutschland seinen ersten Sieg seiner Olympia-Historie gefeiert hatte.

Die deutschen Curler waren erstmals seit zwölf Jahren wieder bei Winterspielen dabei. 2024 waren sie in Finnland Europameister geworden.