  4. Tischtennis WTT Champions: Von Erfolg zu Erfolg: Winter siegt auch in Frankfurt

Sabine Winter ist aktuell die beste Tischtennis-Spielerin Europas. Seit Wochen eilt sie von Erfolg zu Erfolg - jetzt auch beim internationalen Turnier in Frankfurt.

Von dpa 06.11.2025, 15:03
Auch in Frankfurt siegreich: Tischtennis-Spielerin Sabine Winter. (Archivbild)
Auch in Frankfurt siegreich: Tischtennis-Spielerin Sabine Winter. (Archivbild) Manfred Schillings/dpa

Frankfurt/Main - Die deutsche Tischtennis-Nationalspielerin Sabine Winter hat ihre Erfolgsserie fortgesetzt. Drei Wochen nach dem Sieg bei der Team-EM und vier Tage nach der Endspiel-Teilnahme beim internationalen Turnier in Montpellier gewann die 33-Jährige auch ihr Auftaktmatch beim WTT-Champions-Wettbewerb in Frankfurt am Main. Winter besiegte die Portugiesin Fu Yu in 3:0 Sätzen und trifft nun am Freitagabend im Achtelfinale auf die top gesetzte Miwa Harimoto aus Japan.

In Montpellier hatte Winter sogar einen Matchball gegen die chinesische Mannschafts-Weltmeisterin Wang Yidi und verlor das Finale nur knapp in 3:4 Sätzen. Seitdem ist die Bundesliga-Spielerin des TSV Dachau die beste Europäerin in der Tischtennis-Weltrangliste: Winter steht dort aktuell auf Platz 16. Das Turnier in Frankfurt ist der einzige deutsche Wettbewerb in der Turnierserie „World Table Tennis“ (WTT).