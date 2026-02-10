US-Superstar Ilia Malinin wird seinem Spitznamen als „Vierfach-Gott“ im olympischen Kurzprogramm gerecht. Sein zweites Eiskunstlauf-Gold bei diesen Spielen ist nun in greifbarer Nähe.

Mailand - Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin steht nach einer spektakulären Flugshow kurz vor seinem ersten Einzelgold bei Olympia. Bei den Winterspielen in Italien führt der 21 Jahre alte Amerikaner nach einer nahezu fehlerfreien Leistung im Kurzprogramm und mit zwei sauberen Vierfachsprüngen sowie einem Rückwärtssalto die Konkurrenz deutlich an.

Malinin erhielt für seine Vorstellung 108,16 Zähler und liegt damit vor dem Japaner Yuma Kagiyama, der trotz eines Patzers beim dreifachen Axel mit 103,07 Punkten den zweiten Platz belegt. Das Kürfinale findet am Freitag (19.00 Uhr) statt. Dann werden auch die Medaillen vergeben.

Malinin, der wegen seiner vielen Vierfachsprünge auch den Spitznamen „Vierfach-Gott“ trägt, könnte sich bei einem Triumph zum Eiskunstlauf-König dieser Spiele krönen. Schon im Teamwettbewerb hatte der Superstar trotz kleinerer Schwierigkeiten mit dem US-Team Gold gewonnen. Im Kurzprogramm lief Malinin aber wieder gewohnt souverän. Deutsche Starter gibt es in der Einzelkonkurrenz der Männer nicht.