Newcastle United feiert einen wichtigen Sieg. Ein Nationalspieler trifft, ein anderer sitzt lange auf der Bank.

Von dpa 10.02.2026, 22:44
Malick Thiaw (r) brachte Newcastle United bei Tottenham in Führung.
Malick Thiaw (r) brachte Newcastle United bei Tottenham in Führung. John Walton/PA Wire/dpa

London - Newcastle United hat im Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Magpies gewannen in London mit 2:1 (1:0) und feierten nach zuvor vier sieglosen Partien in der Premier League wieder einen Dreier.

Nationalspieler Malick Thiaw brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung (45.+5). Nachdem Archie Gray der Ausgleich für die Gastgeber gelungen war (64.), sorgte Jacob Ramsey nur vier Minuten später für den Siegtreffer für United. Nationalstürmer Nick Woltemade kam erneut nur zu einem Kurzeinsatz und wurde erst zwei Minuten vor dem Ende eingewechselt.