Verstappen: Keine große Party zum 25. Geburtstag

Singapur - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen steht vor einem eher tristen 25. Geburtstag. „Vielleicht ist ein schnelles gemeinsames Essen drin“, sagte der Niederländer im Fahrerlager von Singapur.

Am Freitag hat der Red-Bull-Pilot Geburtstag, im Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) kann er schon zum zweiten Mal Weltmeister werden. Dazu ist neben einem eigenen Sieg aber kräftige Schützenhilfe der Konkurrenz nötig. Der Titelgewinn ist jedoch nur noch eine Frage der Zeit, die Konkurrenz ist zu weit im Rückstand.

Eine Party in Singapur wird es anlässlich seines Geburtstages aber sicher nicht geben. „Es hat ja dann schon alles zu“, sagte Verstappen. Beim Nachtrennen stehen am Freitag um 18.00 und 21.00 Ortszeit (12.00 und 15.00 Uhr MESZ) sehr spät die ersten Trainingsläufe vor dem Grand Prix an. Vor Mitternacht könnte Verstappen die Strecke wohl kaum verlassen. Zuvor schläft er tagsüber im europäischen Rhythmus und gewöhnt sich gar nicht erst an die sechsstündige Zeitverschiebung. „Man muss sich konzentrieren“, sagte Verstappen, der sich vor dem wichtigen WM-Lauf auch von seinem Ehrentag nicht unnötig ablenken lassen will.