Aaron Rodgers ist noch nicht fertig mit der NFL. Nach zwei schwierigen Jahren in New York will der Quarterback nun bei einem Team anheuern, mit dem er seit Monaten schon geflirtet hat.

Pittsburgh - NFL-Quarterback Aaron Rodgers will seine Karriere bei den Pittsburgh Steelers fortsetzen. Über diese Entscheidung des 41-Jährigen berichten US-Medien übereinstimmend. Rodgers und die Steelers hatten sich in den vergangenen Monaten gegenseitig mit netten Worten bedacht, offiziell ist der Deal aber noch nicht. Der Football-Profi zählt zu den erfolgreichsten Quarterbacks der Liga, hatte nach einem Achillessehnenriss aber eine schwierige Zeit als Spieler der New York Jets. Trotz 28 Touchdown-Pässen in der vergangenen Saison gewannen die Jets nur fünf Saisonspiele.

Die ersten 18 Jahre seiner Karriere war der viermal zum wertvollsten Spieler der NFL gewählte Kalifornier bei den Green Bay Packers aktiv. Mit den Packers gewann Rodgers auch den Super Bowl - gegen die Steelers.

Neben Rodgers hätten die Steelers für die kommende Saison auch Mason Rudolph unter Vertrag. Russell Wilson und Justin Fields, die in der vergangenen Saison für Pittsburgh aufliefen, spielen kommende Saison beide in New York. Wilson unterschrieb bei den Giants, Fields ist Nachfolger von Rodgers bei den Jets.