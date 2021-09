Paralympics Überraschender als Gold: Hiltrop trägt deutsche Fahne

Am Sonntagmorgen geht Natascha Hiltrop als Favoritin in ihren dritten Wettkampf bei den Paralympics in Tokio. Einmal Gold und einmal Silber hat die Sportschützin schon gewonnen - und nun wird ihr auch noch die höchste Ehre zuteil, die man Spielen bekommen kann.