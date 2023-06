Düsseldorf - Der deutsche Mehrkampf-Meister Lukas Dauser hat seine Teilnahme an den diesjährigen Titelkämpfen abgesagt.

„Natürlich tut mir diese Absage extrem weh, denn ich hätte gerne den Hattrick im Mehrkampf in Düsseldorf gefeiert. Aber ich muss auf meinen Körper hören, um bei der WM wieder in Topform zu sein“, sagte der 30-Jährige in einer Mitteilung des Verbands. Die deutsche Meisterschaft findet bei den Turnerinnen und Turnern im Rahmen des Multisportevents Die Finals vom 6. bis 9. Juli in Düsseldorf statt.

Dauser, der Olympia-Zweite am Barren, hatte sich Ende 2022 einen Muskelbündelriss in der Schulter zugezogen. Nach einem Jahr mit drei Höhepunkten innerhalb weniger Monate „war die Belastung einfach zu groß“, sagte der in Halle an der Saale trainierende Unterhachinger: „Diesen Fehler möchte ich nicht noch einmal wiederholen.“ Dausers Ziel ist, bei der WM vom 30. September bis 8. Oktober im belgischen Antwerpen in Topform anzutreten. Dort geht es für die deutsche Riege um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.