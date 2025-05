So emotional wurde es vor dem Anpfiff

Halle/MZ. - Der Hallesche FC hat anlässlich des Muttertags vor dem Heimspiel gegen Hertha Zehlendorf am Sonntag mit einer emotionalen Geste für eine Überraschung gesorgt. Die Profis des Fußball-Regionalligisten hatten statt den üblichen Einlaufkindern ihre Mütter an der Hand. Die Idee dazu endstand bereits vor einigen Wochen auf der Geschäftsstelle des HFC. „Die Jungs und ihre Mütter fanden die Aktion super“, berichtete HFC-Pressesprecherin Lisa Schöppe in der Halbzeit des Spiels.