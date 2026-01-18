Melbourne - Zeynep Sönmez schaffte in Melbourne nicht nur als erste türkische Tennisspielerin den Sprung in die zweite Runde der Australian Open, die 23-Jährige sicherte sich auch einen Platz in den Herzen der Zuschauer. Als in ihrer Erstrunden-Partie gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa im zweiten Satz ein Ballmädchen einen Schwächeanfall hatte, eilte Sönmez sofort zu Hilfe.

Gemeinsam mit einem Turnierverantwortlichen stützte die Türkin das Mädchen auf dem Weg vom Platz. Bei fast 30 Grad in Melbourne war das Ballkind plötzlich umgefallen. Später gaben die Organisatoren aber Entwarnung: Dem Mädchen ging es wieder besser, so dass auch Sönmez erleichtert ihren Erfolg feiern konnte.