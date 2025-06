Die „böhmische Löwin“ verabschiedet sich - zum Leidwesen ihrer vielen Fans in Tschechien. Dabei hat sie in diesem Jahr sogar eine Wildcard für das berühmte Rasenturnier von Wimbledon erhalten.

Prag - Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova hat ihr Karriereende angekündigt. Die Tschechin macht nach den US-Open im September Schluss auf der WTA-Tour, wie die 35-Jährige bei Instagram mitteilte. „Ohne diesen schönen Sport wäre ich nie die geworden, die ich bin“, schrieb die Profispielerin mit etwas Wehmut.

Kvitova, die von ihren Fans auch die „böhmische Löwin“ genannt wird, gewann 31 Einzeltitel. Beim Billie Jean King Cup, den früheren Fed Cup, siegte sie sechsmal mit Tschechien. Auf dem Rasen von Wimbledon stemmte sie 2011 und 2014 die Trophäe in die Höhe. In diesem Jahr erhielt sie eine Wildcard für das Grand-Slam-Turnier in London, das am 30. Juni beginnt.

In Wimbledon als Mutter am Start

Nach einer fast anderthalbjährigen Babypause war Kvitova erst im Februar zu Wettbewerben zurückgekehrt, kam aber zuletzt nicht mehr an ihre früheren Leistungen heran. Zudem soll sie eine Verletzung an der Hüfte geplagt haben.

Eine Messerattacke auf die Sportlerin machte kurz vor Weihnachten 2016 internationale Schlagzeilen. Sie erlitt dabei ernste Verletzungen an ihrer linken Schlaghand. Den Ärzten gelang es in einer vierstündigen Operation, ihre Finger zu retten. Dennoch fiel sie für mehrere Monate aus. Der Täter, der sich als Handwerker ausgegeben hatte, wurde zu elf Jahren Haft verurteilt.