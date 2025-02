New Orleans - US-Präsident Donald Trump hat mit Schadenfreude auf die Buhrufe von Fans gegen Pop-Superstar Taylor Swift beim Super Bowl reagiert. Beim deutlichen Sieg der Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs war die Freundin von Chiefs-Profi Travis Kelce lautstark ausgebuht worden, als sie in der Anfangsphase auf den Videoleinwänden im Stadion zu sehen war. Die Eagles-Fans waren beim Finale der National Football League NFL in New Orleans in der Überzahl.

„Die einzige, die einen schlimmeren Abend hatte, als die Kansas City Chiefs, ist Taylor Swift“, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Sie sei aus dem Stadion gebuht worden. „MAGA ist sehr nachtragend.“ Maga ist die Abkürzung für „Make America Great Again“, die Bewegung, die sich hinter Trump versammelt.

Swift unterstützte Trump-Gegnerin Harris im Wahlkampf

Swift hatte im Rennen um die US-Präsidentschaft die demokratische Kandidatin Kamala Harris unterstützt, diese war Trump unterlegen.

Trump besuchte als erster amtierender US-Präsident den Super Bowl, das wichtigste Sportevent des Landes. Er wurde in der Arena von New Orleans mit gemischten Reaktionen empfangen. Während der Nationalhymne wurde Trump auf den Anzeigen eingeblendet. Es gab sowohl Jubel als auch Buh-Rufe für den 78-Jährigen.

Die Chiefs kassierten eine heftige 22:40-Klatsche und verpassten den dritten Titelgewinn in der National Football League in Serie.