Tommy Fleetwood feiert in Atlanta seinen ersten Sieg auf der PGA Tour und kassiert beim Saisonfinale kräftig ab. Auch ein Superstar ist vom britischen Golfer begeistert.

Atlanta - Der britische Golfprofi Tommy Fleetwood hat mit seinem Premierensieg beim millionenschweren Saisonfinale der PGA Tour den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 34 Jahre alte Engländer gewann bei der Tour Championship in Atlanta mit einem Gesamtergebnis von 265 Schlägen vor den Amerikanern Russell Henley und Patrick Cantlay (beide 266 Schläge).

Der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Scottie Scheffler(267) belegte den vierten Platz. Fleetwood kassierte für den Gewinn der FedExCup-Wertung einen Bonus von 10 Millionen US-Dollar (rund 8,55 Millionen Euro).

Gratulation von Tiger Woods

„Die Fans sind unglaublich, das macht mich ein bisschen emotional. Ich bin so glücklich über die Unterstützung, die ich bekomme – das ist etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, dass alle wissen, wie dankbar ich dafür bin“, sagte Fleetwood nach seinem Triumph im East Lake Golf Club.

Der in Southport geborene Golfer ist einer der beliebtesten Spieler auf der Tour. Er wurde von seinen zahlreichen Fans mit „Tommy, Tommy“-Sprechchören laut gefeiert.

Auch Superstar Tiger Woods zeigte sich begeistert vom Briten. „Dein Weg erinnert uns daran, dass sich harte Arbeit, Durchhaltevermögen und Herzblut auszahlen. Niemand hat es mehr verdient als du. Herzlichen Glückwunsch“, gratulierte die ehemalige Nummer eins der Welt auf der Plattform X.