Die beiden aktuell besten Tennisspieler der Welt lösen ihre Pflichtaufgaben im Halbfinale gewohnt dominant. Jetzt folgt die Kür - aber wer setzt sich die ATP-Krone auf?

Turin - Die Tennisstars Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben das Traum-Endspiel bei den ATP Finals in Turin perfekt gemacht. Zuerst zog der italienische Titelverteidiger Sinner mit einem 7:5, 6:2-Sieg gegen den Australier Alex de Minaur zum dritten Mal in Folge ins Finale des Prestigeturniers der besten Spieler des Jahres ein.

Am Abend zog dann der spanische Weltranglistenerste Alcaraz durch einen 6:2, 6:4-Erfolg gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime nach. Der 22-Jährige ist damit der erste Spanier im Finale des ATP-Abschlussturniers seit Rafael Nadal vor zwölf Jahren.

Auger-Aliassime hatte den Hamburger Alexander Zverev im entscheidenden Gruppenspiel ums Halbfinal-Ticket am Freitag besiegt - gegen Alcaraz hatte er aber kaum eine Chance. Das Finale findet an diesem Sonntag (18.00 Uhr/Sky) statt. „Ich habe gefühlt, dass ich alles machen konnte auf dem Platz“, sagte Alcaraz über seine herausragende Leistung vor allem im ersten Satz.

Sinner mit 30. Sieg in Serie auf Hallen-Hartplatz

Alcaraz und Sinner standen sich schon in drei der vier Grand-Slam-Turniere des Jahres im Finale gegenüber. Sie gewannen 2025 je zwei Major-Turniere und führen die Weltrangliste mit riesigem Abstand vor dem Dritten Zverev an.

Er sei „sehr glücklich“, sagte der 24-jährige Sinner: „Morgen werde ich es genießen und natürlich mein Bestes geben, um das bestmögliche Ergebnis zu schaffen. Er ist so oder so eine unglaubliche Woche.“

In einer Statistik auf einer Stufe mit Lendl und Federer

Gegen de Minaur holte Sinner seinen 30. Sieg in Serie auf Hallen-Hartplätzen, zudem baute er seine Erfolgsbilanz gegen den Australier auf 13:0 aus. Noch beeindruckender: Sinner hat in seinen vier bisherigen Matches bei den diesjährigen ATP Finals noch keinen Satz und kein Aufschlagspiel abgegeben.

Im Alter von unter 25 Jahren dreimal in Folge im Endspiel der ATP Finals zu stehen, haben seit der Einführung des Wettbewerbs 1970 nur zwei andere Spieler vor Sinner geschafft: die Tennis-Ikonen Roger Federer und Ivan Lendl.