Zum dritten Mal in Serie sichern sich die italienischen Tennisspieler den Sieg im Mannschafts-Wettbewerb - dabei haben die zwei besten Profis des Gastgebers gefehlt.

Bologna - Italiens Tennisspieler haben auch ohne ihre Topstars Jannik Sinner und Lorenzo Musetti den Titel-Hattrick im Davis Cup perfekt gemacht. Der Gastgeber setzte bei der Endrunde in Bologna im Finale gegen Spanien mit 2:0 durch und triumphierte wie schon 2023 und 2024 im prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb.

Dieses Kunststück hatten zuletzt die USA geschafft, die von 1968 bis 1972 sogar fünfmal in Serie gewinnen konnten. Allerdings wurde der Davis Cup damals noch im Challenge-Round-Format ausgetragen. Dabei war der Vorjahressieger automatisch fürs Finale qualifiziert.

Berrettini und Cobolli holen die Punkte

Matteo Berrettini hatte Italien mit einem 6:3, 6:4-Sieg gegen Pablo Carrena Busta in Führung gebracht. Flavio Cobolli sorgte anschließend mit einem 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 gegen Jaume Munar für den zweiten Punkt. Spanien hatte im Halbfinale das deutsche Team bezwungen.

Bei Italien fehlten ATP-Champion Sinner und der Weltranglistenachte Musetti aus Belastungsgründen. Spanien musste auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz verzichten, der wegen Oberschenkelproblemen kurz vor Turnierstart absagte.