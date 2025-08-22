weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Grand-Smash-Wettbewerbe sind im Tischtennis das, was die vier Grand Slams im Tennis bedeuten: die wichtigsten Turniere des Jahres. In Malmö steht nun ein deutscher Profi im Halbfinale.

Von dpa 22.08.2025, 19:03
Im Grand-Smash-Halbfinale: Der deutsche Tischtennis-Profi Benedikt Duda.
Im Grand-Smash-Halbfinale: Der deutsche Tischtennis-Profi Benedikt Duda. Federico Gambarini/dpa

Malmö - Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda hat beim ersten europäischen Grand-Smash-Turnier das Halbfinale erreicht. Der Weltranglisten-Zehnte vom Bundesliga-Club TTC Schwalbe Bergneustadt besiegte den Vizeweltmeister Hugo Calderano aus Brasilien überraschend klar in 4:0 Sätzen.

Einen Tag nach seinem Sieg im deutschen Duell mit Dimitrij Ovtcharov ist Dang Qiu in Malmö dagegen ausgeschieden. Der Ex-Europameister von Borussia Düsseldorf verlor mit 0:4 gegen den Weltranglisten-Ersten Lin Shidong aus China.

Die Grand-Smash-Turniere im Tischtennis wurden 2021 nach dem Vorbild der vier Tennis-Grand-Slams eingeführt. Die schwedische Stadt Malmö ist der erste Austragungsort in Europa. Die drei anderen Grand-Smash-Wettbewerbe finden in diesem Jahr in Singapur, Las Vegas und in Peking statt.