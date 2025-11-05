17 Jahre Altersunterschied liegen zwischen den Tischtennis-Profis Ovtcharov und Bertelsmeier. In Frankfurt trafen die ehemalige Nummer eins der Welt und der Neu-Nationalspieler aufeinander.

Frankfurt/Main - Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat beim WTT-Champions-Turnier in Frankfurt am Main ein deutsches Generationenduell gewonnen. Der frühere Weltranglisten-Erste (37) besiegte den 17 Jahre jüngeren Andre Bertelsmeier (20) in 3:0 Sätzen. Ovtcharovs nächster Gegner im Achtelfinale ist der Weltranglisten-Vierte Tomokazu Harimoto aus Japan. Bei der Team-EM in Kroatien war Bertelsmeier im Oktober für Ovtcharov in das deutsche Aufgebot gerückt.