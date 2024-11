Frankfurt/Main - Die deutsche Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann hat für ihre Karriere große Ziele. „Mein sportlicher Traum ist es, eine Olympia-Medaille zu holen“, sagte die 18-Jährige der „Sport Bild“. Kaufmann war in diesem Jahr bei den Spielen in Paris bekanntgeworden, als sie das deutsche Team nach dem Ausfall der beiden besten Spielerinnen ins Halbfinale führte.

Die deutsche Meisterin hat durch diese Leistung stark an öffentlicher Wahrnehmung und an Selbstvertrauen gewonnen. Auch ihre Erstrunden-Niederlage beim WTT-Champions-Turnier in Frankfurt am Main gegen die chinesische Weltklasse-Spielerin Qian Tianyi steckte Kaufmann selbstbewusst weg.

„Ich weiß, dass ich einmal zu den Top 10 gehören werde. Auch vor dem Spiel gegen so eine Topspielerin weiß ich genau, dass ich so spielen und auch gewinnen kann. Es ist gut, so ein Feedback zu haben“, sagte die 18-Jährige nach der Niederlage. „Der Weg ist noch lang. Aber wenn man mich in diesem Jahr und im letzten Jahr vergleicht, habe ich Riesensteps gemacht.“