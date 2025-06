Trotz Wechsel in die Türkei: Sané glaubt an gute WM-Chancen

Leroy Sané sieht seine Chancen in der Fußball-Nationalmannschaft durch den Wechsel vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul nicht gefährdet. „Ich kann die Diskussion diesbezüglich im Ansatz verstehen, aber man sollte auch einfach mal abwarten“, sagte der 29-Jährige: „Ich bin zur klaren Nummer 1 in der Türkei gewechselt, will hier auf jeden Fall eine absolute Führungsrolle übernehmen, wir spielen sicher Champions League und haben dort auch ambitionierte Ziele.“

Austausch mit dem Bundestrainer ist Sané wichtig

Beim türkischen Meister gebe es genügend Möglichkeiten, „mich auf einem hohen Niveau zu präsentieren“, sagte der 70-malige Nationalspieler, der sich für eine Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM 2026 in Amerika weiter gute Chancen ausrechnet.

„Wichtig ist mir dabei vor allem der Austausch mit Julian Nagelsmann. Diesen Austausch habe ich bisher immer sehr geschätzt, und ich bin mir sicher, dass das auch weiterhin der Fall sein wird“, ergänzte Sané. Er wisse aber auch, dass nun vor allem er selbst „gefordert“ sei. „Ich muss starke Leistungen zeigen und möchte definitiv bei der Fußball-WM 2026 dabei sein.“