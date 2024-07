Es ist der letzte große Wettkampf vor den Olympischen Spielen in Paris. Beim Weltserien-Heimrennen in Hamburg zeigt sich eine Deutsche in Topform. Die DTU-Männer laufen dagegen hinterher.

Hamburg - Die deutsche Olympia-Triathletin Lisa Tertsch hat beim Sprintrennen der World Triathlon Championship Series in Hamburg erneut einen Podestplatz erkämpft. Nach 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen belegte die für die Olympischen Spiele in Paris nominierte DTU-Starterin den zweiten Rang in 55:30 Minuten. Vor zwei Jahren hatte die Darmstädterin bereits mit dem dritten Rang in der Hansestadt auf sich aufmerksam gemacht. Schnellste Frau war Cassandre Beaugrand (Frankreich/55:19).

Tertsch gehörte nach dem Schwimmen zu einer großen Spitzengruppe und erreichte anschließend als erste Radfahrerin die Wechselzone. Danach übernahm Beaugrand die Führung, setzte sich früh ab und erwies sich bis zum Schluss als die beste Läuferin. Tertsch spurtete aus einer Viergruppe auf den zweiten Rang. Annika Koch (6./55:45) und Marlene Gomez-Göggel (10./56:17) sorgten für weitere deutsche Top-Ten-Platzierungen.

Bei den Männern verpasste der ebenfalls für Paris nominierte Lasse Lührs einen Podestplatz dagegen deutlich und belegte lediglich den 28. Platz (51:37). Bester Deutscher war Henry Graf, der den Wettbewerb auf dem 15. Platz (50:59) beendete.

Den Sieg auf der vierten von sechs Stationen der Triathlon-Weltserie sicherte sich der Australier Matthew Hauser. Er erreichte auf dem Hamburger City-Kurs nach 50:03 Minuten das Ziel auf dem Rathausmarkt. Lührs und Graf hatten das Feld nach dem Radfahren noch angeführt, konnten das hohe Tempo der Topleute auf der Laufdistanz aber nicht mehr halten.