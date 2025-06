Die NBA-Karriere von Isaiah Hartenstein war lange holprig - nun steht er als Stammkraft mit den Oklahoma City Thunder vor dem entscheidenden Spiel in den NBA-Finals. Der Weg dorthin hilft ihm jetzt.

Hartenstein sagt, er war in seinen ersten Trainingslagern nervöser, als vor dem entscheidenden Spiel in den NBA-Finals.

Oklahoma City - Vor dem entscheidenden siebten Spiel in den NBA-Finals hat Isaiah Hartenstein die Unsicherheiten zu Beginn seiner Karriere als gute Vorbereitung bezeichnet. „Meine ganze Karriere war irgendwie ein siebtes Spiel. So komisch das klingt, aber ich war wahrscheinlich nervöser vor dem Trainingslager, als ich nur einen Vertrag fürs Trainingslager hatte, als jetzt. Damals habe ich um meine Karriere gekämpft“, sagte der Basketball-Profi der Oklahoma City Thunder vor dem entscheidenden Duell mit den Indiana Pacers in der deutschen Nacht zu Montag (2.00 Uhr MESZ/ProSiebenMaxx und DAZN). „Diese Momente, und das verstehst du erst mal nicht, helfen mir jetzt und haben mich vorbereitet.“

Der 27 Jahre alte Hartenstein spielt seine siebte NBA-Saison und ist erst seit der vergangenen Spielzeit so richtig etabliert in der Liga. Nach der starken Saison für die New York Knicks wechselte er zu den Oklahoma City Thunder und unterschrieb dort einen Dreijahresvertrag im Wert von 87 Millionen US-Dollar. Zuvor hatte er bei den Stationen Houston Rockets, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers und Los Angeles Clippers immer nur Nebenrollen und spielte unregelmäßig.

Beide Teams spielen um ihren ersten NBA-Titel

Nach sechs Partien steht es in den NBA-Finals 3:3 nach Siegen. Die Oklahoma City Thunder haben als bestes Team der NBA-Hauptrunde Heimrecht für das entscheidende Spiel und sind auch deswegen leicht favorisiert. Sowohl für OKC als auch für die Pacers wäre es der erste Title in der NBA. Die Vorgänger-Organisation der Thunder, die Seattle SuperSonics, hat den Titel einmal gewonnen.

Hartenstein sieht sich und seine Mannschaft gut vorbereitet auf das Spiel. Auf die Frage, ob er sich vor seinem Wechsel nach Oklahoma City im Sommer die Teilnahme an den Finals vorstellen konnte, sagte er: „Es war ein Ziel. Du tust alles, um in einen solchen Moment zu kommen. Und jetzt, wo wir da sind, sind wir bereit.“