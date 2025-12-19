Als jüngster Spieler tritt der 18-Jährige bei den Next Gen Finals an - und muss Lehrgeld zahlen. In die Fußstapfen heutiger Superstars wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner wird ein anderer treten.

Dschidda - Das deutsche Tennis-Talent Justin Engel ist bei der inoffiziellen Nachwuchs-WM ohne Sieg nach der Vorrunde ausgeschieden. Der mit 18 Jahren jüngste Starter verlor bei den Next Gen ATP Finals auch sein drittes Gruppenmatch gegen den Amerikaner Nishesh Basavareddy (20) mit 3:4 (3:7), 2:4, 3:4 (5:7) und verspielte damit seine letzten Halbfinal-Chancen.

Erster deutscher Starter überhaupt

Zuvor hatte Engel auch Niederlagen gegen den Belgier Alexander Blockx (20) und den Kroaten Dino Prizmic (20) kassiert. Der Weltranglisten-187. wurde nachnominiert, nachdem der Tscheche Jakub Mensik und Vorjahressieger João Fonseca aus Brasilien kurzfristig abgesagt hatten.

Der gebürtige Nürnberger war der erste Deutsche überhaupt, der bei der seit 2017 ausgetragenen Veranstaltung starten durfte. In seinen Matches gegen die älteren Konkurrenten musste Engel vor allem in den entscheidenden Situationen Lehrgeld zahlen.

An dem Event in Saudi-Arabien nehmen die besten acht Spieler des Jahres teil, die nicht älter als 20 Jahre sind. Auch die beiden aktuellen Topstars Carlos Alcaraz (2021) und Jannik Sinner (2019) haben das Turnier schon gewonnen. Dort geht jeder Satz nur so lange, bis ein Spieler vier Spiele gewonnen hat. Ein Match dauert maximal fünf Sätze.

Start in Dschidda schon ein großer Erfolg

Allein schon die Teilnahme an dem Turnier war für Engel „eine Belohnung für dieses gute Jahr 2025“, wie er es selbst ausdrückte. Der Viertelfinalist des Rasen-Turniers in Stuttgart feierte in diesem Jahr auf der ATP-Tour erste Erfolge und gab im Davis Cup gegen Japan ein erfolgreiches Debüt für das deutsche Team - als jüngster deutscher Tennisprofi seit Boris Becker.