Paris - Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic kann weiter von seiner ersten olympischen Goldmedaille träumen. Der 37 Jahre alte serbische Tennisprofi setzte sich in seinem Viertelfinale gegen den griechischen Weltranglisten-Elften Stefanos Tsitsipas 6:3, 7:6 (7:3) durch und zog damit bei den Sommerspielen in Frankreich ins Halbfinale ein. Im zweiten Satz lag der Gold-Mitfavorit in Paris 2:5 zurück und musste mehrere Satzbälle von Tsitsipas abwehren.

Beim Stande von 0:3 hatte Djokovic medizinische Hilfe kommen und sich am rechten Bein behandeln lassen. Anfang Juni hatte sich der Weltranglisten-Zweite nach einer Verletzung von den French Open einem kleinen Eingriff am Knie unterzogen. Djokovic geriet anschließend sogar mit 0:4 in Rückstand, ehe er die Partie drehte.

Olympia-Gold ist der eine große Triumph, der Djokovic in seiner Erfolgssammlung noch fehlt. Vor drei Jahren in Tokio war er am späteren Olympia-Sieger Alexander Zverev im Halbfinale gescheitert. In Paris wäre es zur Neuauflage gekommen, hätte Zverev sein Match gegen den Italiener Lorenzo Musetti gewonnen.

Nun tritt Djokovic am Freitag wie im Halbfinale in Wimbledon gegen Musetti an. Beim Rasenklassiker in London entschied Djokovic das Duell für sich, ehe er im Endspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz den Kürzeren zog.

Das zweite Herren-Halbfinale in Paris bestreiten Alcaraz und der Kanadier Felix Auger-Aliassime.