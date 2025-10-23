Berlin - Der argentinische Tennisprofi Facundo Bagnis hat nach einer positiven Dopingprobe einer freiwilligen vorläufigen Suspendierung zugestimmt. Der einstige 55. der Weltrangliste hatte während der Qualifikation für die diesjährigen US Open - wo er gleich in der ersten Runde verlor - eine auffällige Probe abgegeben. Sie enthielt nach Angabe der Internationalen Tennis-Integritäts-Agentur (Itia) das harntreibende Mittel Hydrochlorothiazid. Es kann zur Verschleierung anderer verbotener Substanzen im Urin dienen.

Der 35 Jahre alte Bagnis habe keine gültige medizinische Ausnahmegenehmigung für das Mittel besessen, hieß es weiter. Seine seit dem 18. Oktober laufende Suspendierung wird auf eine mögliche spätere Sperre angerechnet. Derzeit ist der Linkshänder nur noch die Nummer 401 der Welt.