50. Saisonsieg, drittes Viertelfinale in Serie: Zverev bleibt in Wien auf Erfolgskurs. Kann er seine starke Bilanz gegen Griekspoor weiter ausbauen?

Wien - Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien ohne größere Probleme das Viertelfinale erreicht. Der deutsche Tennis-Star gewann gegen Matteo Arnaldi aus Italien in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4. Es war der 50. Sieg in dieser Saison für Zverev, der bei dem 500er-Turnier in Wien zum dritten Mal in Serie die Runde der besten Acht erreichte. In dieser wartet am Freitag Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.

Wie so oft überzeugte der 28 Jahre alte Hamburger mit einem starken Aufschlag gegen seinen vier Jahre jüngeren Kontrahenten. Gerade mal eine Möglichkeit zum Break gestattete Zverev seinem Gegner während der gesamten Partie. Ein von Arnaldi ins Aus geschlagener Ball sorgte nach 1:27 Stunden Spielzeit für die Entscheidung.

An den 29 Jahre alten Griekspoor hat Zverev gute Erinnerungen. In den bisherigen zehn Duellen ging er gegen den kommenden Viertelfinal-Gegner achtmal als Sieger vom Platz.