In der Nacht zu Montag treffen die Seattle Seahawks im Super Bowl LX auf die New England Patriots. Was Fans vor dem Duell wissen müssen.

Santa Clara - American-Football-Fans fiebern seit langem darauf hin: Super Bowl LX - die 60. Ausgabe des Mega-Spektakels - steigt in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr MEZ/RTL und DAZN) im Stadion der San Francisco 49ers. Die Seattle Seahawks treffen im Levi's Stadium etwa eine Stunde südlich von der Golden Gate Bridge auf die New England Patriots. Zuletzt gab es dieses Duell vor elf Jahren, als sich die Patriots um Superstar Tom Brady auf dramatische Weise den prestigeträchtigsten Football-Titel sicherten. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Kickoff.

Wer ist der Favorit?

Für die Buchmacher und die meisten NFL-Experten sind die Seattle Seahawks das favorisierte Team. Die von Quarterback Sam Darnold angeführte Mannschaft hat - zumindest auf dem Papier - die besseren Spieler und überzeugte in den Playoffs durchgehend. Die Seahawks-Abwehr hat eine überragende Saison hinter sich und bekommt ihre Kommandos direkt von Cheftrainer Mike Macdonald, was ungewöhnlich ist in der NFL. Aber der erst 38-Jährige führte sein Team so zum Erfolg.

Chancenlos sind die New England Patriots um den jungen Quarterback Drake Maye aber keinesfalls. Ex-Profi Sebastian Vollmer, einst selbst Super-Bowl-Champion als Spieler der Patriots, geht sogar von einem Sieg des Underdogs aus: „Es ist ein Teamsport und viel hängt auch von der Tagesform ab. Der Zusammenhalt macht viel aus. Wir haben auch gegen Teams gewonnen, die vielleicht besser waren. Die haben definitiv 'ne Chance und ich würde sogar sagen mehr: Sie werden gewinnen.“

Aus Vollmers Sicht ist es ein großer Vorteil, dass viele im Trainer- und Betreuerstab der Patriots schon Super-Bowl-Erfahrung haben und sich deshalb nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen dürften. Das Team von der Ostküste ist immerhin Rekord-Sieger, gleichauf mit den Pittsburgh Steelers. Sollten die Patriots auch diesmal wieder gewinnen, stünden sie mit dann sieben Super Bowls alleine an der Spitze.

Wo kann ich das Spiel sehen?

In Deutschland überträgt RTL, das Vorprogramm beginnt Sonntagabend um 23.15 Uhr. Kickoff ist dann am Montagmorgen um 0.30 Uhr. Die Super Bowls der vergangenen Jahre dauerten nicht ganz dreieinhalb Stunden, wer den Wecker auf 3.30 Uhr stellt, dürfte das Schlussviertel wohl noch mitbekommen. DAZN bietet die Partie als Stream an und zudem auch die Option, den englischen Originalkommentar zu verfolgen.

Welche Spieler sollte ich kennen?

Zunächst einmal wäre da Seahawks-Quarterback Darnold. Der 28-Jährige galt einst als Riesentalent und begann seine Karriere bei den New York Jets - konnte aber weder dort noch bei den Carolina Panthers den großen Erwartungen gerecht werden. Rückblickend führen viele Experten das aber auch aufs Umfeld und die Trainer bei diesen Stationen zurück. Bei den Seahawks liefert Darnold nun eine überragende Saison ab und wird von seinen Teamkollegen und Coaches für seine Widerstandsfähigkeit gefeiert.

Der größte Star im Super Bowl ist aber wohl sein Teamkollege Cooper Kupp. Der Passempfänger gewann die Vince Lombardy Trophy vor vier Jahren bereits als Profi der Los Angeles Rams und wurde für seine Leistung damals zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt. Von seiner Erfahrung profitiert die ganze Offensive der Seahawks. Kupp ist sich zudem nicht zu schade, auf dem Spielfeld auch mal nur eine untergeordnete Rolle zu spielen, wenn es seinem Team zum Sieg verhilft.

Bei den Patriots konzentriert sich in der öffentlichen Wahrnehmung viel auf den jungen Quarterback Drake Maye. Der 23-Jährige spielt seine zweite NFL-Saison und verpasste bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der Saison nur knapp Platz eins. Maye ist für viele Patriots-Fans der erste Quarterback seit dem Abschied von Tom Brady, dem sie es zutrauen, die großen Fußstapfen dieser Football-Legende zu füllen.

Was muss ich über die Halbzeitshow wissen?

Rapper Bad Bunny bekommt im Levi's Stadium die größtmögliche Bühne - und viele fragen sich, ob der meinungsstarke Sänger aus Puerto Rico sie für eine weitere kritische Botschaft in Richtung der US-Regierung nutzen wird. Am vergangenen Wochenende wurde er bei den Grammys für das beste Album des Jahres geehrt - und begann seine Dankesrede mit Kritik an den rabiaten Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE, die in den USA seit Monaten für Angst und Schrecken unter Migranten sorgen und auch US-Bürger erzürnen, die selbst keine Abschiebung fürchten müssen.

Der von US-Präsident Donald Trump als falsche Wahl für die Halbzeitshow bezeichnete Künstler versprach im Vorfeld des Super Bowls, die Show werde Spaß machen. Er singt ausschließlich auf Spanisch - ein Novum für die traditionsreiche Halftime Show -, relativierte in der vergangenen Woche aber seine frühere Aufforderung, die Sprache zu erlernen. Stattdessen sagte er: „Es reicht, wenn ihr lernt, zu tanzen.“

Wieso reden alle über die Werbespots?

Besonders viel Aufmerksamkeit bekommen seit jeher die teils mit riesigem Aufwand produzierten Werbespots im US-Fernsehen. Etwa sieben Millionen US-Dollar wurden diesmal fällig für die heiß begehrten 30-Sekunden-Slots in der Primetime beim übertragenden Sender NBC. Das neue Formel-1-Team der US-Marke Cadillac etwa will zwecks Imagepflege das Design und die Lackierung des Debüt-Rennwagens auf diesem Weg der Öffentlichkeit präsentieren. Spekuliert wurde zuletzt auch, dass Tennisstar Serena Williams womöglich ein Comeback verkünden könnte - was nicht nur ihr, sondern auch ihren Sponsoren einiges an Geld in die Taschen spülen dürfte.