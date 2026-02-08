Francesca Lollobrigida sorgt für einen emotionalen Moment bei den Olympischen Winterspielen. In Mailand feierte sie an ihrem 35. Geburtstag den größten Erfolg ihrer Karriere. Mittendrin Sohn Tommaso.

Mailand - Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida rannte nach ihrem sensationellen Gold-Triumph mit der italienischen Flagge in die Katakomben zu ihrem Sohn Tommaso, nahm ihn ganz stolz auf den Arm und widmete ihm anschließend den Olympiasieg. „Ich habe es auch für ihn getan, damit er eines Tages stolz auf mich sein kann - nicht nur, weil ich Olympiasiegerin bin, sondern für alles, was wir gemeinsam erreicht haben“, sagte Lollobrigida über ihren im Mai 2023 geborenen Sohn.

Ausgerechnet an ihrem 35. Geburtstag feierte die Italienerin über die 3.000 Meter im Mailänder Speed Skating Stadium den größten Erfolg ihrer Karriere. Die Goldmedaille bedeute ihr „sehr viel“, sagte die Großnichte der berühmten Schauspielerin Gina Lollobrigida. „Sie zeigt auch, dass man nicht aufgeben muss, eine Familie zu gründen, Mutter zu werden und zum Wettkampf zurückzukehren.“

Mamasein und Sport „nicht so einfach“

Einfach sei es nicht, den Alltag als Mutter und den Sport in Einklang zu bringen. „Wir sind mehr als 250 Tage im Jahr von zu Hause weg, daher muss mein Sohn mit Flügen, Hotelaufenthalten und so weiter zurechtkommen. Das war nicht einfach. Es erfordert Organisation. Es gibt mehr Tiefpunkte als Höhepunkte, aber dann bedeutet diese Medaille für sie umso mehr“, sagte Lollobrigida, die für das erste italienische Gold bei den Heim-Winterspielen sorgte und die erste Eisschnelllauf-Olympiasiegerin ihres Landes ist.

Mit einer Zeit von 3:54,28 Minuten stellte Lollobrigida eine persönliche Bestzeit und einen olympischen Rekord über die 3.000 Meter auf. „Es war der perfekte Tag. Kennst du das, wenn du aufwachst und sagst: Das könnte dein Tag werden?“, sagte Lollobrigida, die sich bei ihrer Familie für die Unterstützung bedankte. „Ich habe das nicht alleine geschafft. Das ist Teamarbeit. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Das ist auch für sie.“

Lollobrigida hat eine ganz besondere Hoffnung

In Peking vor vier Jahren hatte sie über die 3.000 Meter Silber geholt. Anschließend brachte sie im Mai 2023 Tommaso zur Welt - und kehrte dann zurück auf das Eis. „Ich hoffe, dass mein Sohn in zehn Jahren, wenn er etwas älter ist und das Rennen sieht, daran Freude haben wird“, sagte Lollobrigida und fügte hinzu: „Nach meiner Silbermedaille in Peking habe ich aufgehört, ich war an der Spitze der Welt. Ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich zurückgekommen bin.“