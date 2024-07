London - Auch im kommenden Jahr werden in der Formel 1 in sechs Sprintrennen wieder zusätzliche Punkte im Kampf um den WM-Titel vergeben. Die Motorsport-Königsklasse hat bekanntgegeben, wo die Rennen über rund 100 Kilometer 2025 stattfinden.

Den Anfang macht im März Shanghai, Anfang Mai geht es in Miami weiter, Ende Juli kommt es in Spa-Francorchamps in Belgien zum Sprint. Mitte Oktober in Austin sowie Anfang und Ende November in São Paulo und in Lusail in Katar können die Piloten noch mal maximal acht Punkte für den Sieg holen.

„Die Sprintrennen sind ein großer Erfolg für die Formel 1, weil sie den Fans mehr Action und Rennfahren auf der Strecke bieten“, betonte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Zum ersten Mal wurden die verkürzten Rennen am Samstag ohne Pflichtboxenstopp 2021 angesetzt. Im kommenden Jahr feiert die Formel 1 ihr 75-jähriges Bestehen. Geplant sind wie in dieser Saison 24 Grand Prix.