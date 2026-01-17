Schwierige Winde, nur ein Sprung - doch Nika Prevc bleibt unaufhaltsam. Wie sie sich trotz Abbruchs den sechsten Sieg sichert und wer die beste Deutsche ist.

Nika Prevc ist derzeit mit großem Abstand die beste Skispringerin. (Archivbild)

Zhangjiakou - Skispringerin Nika Prevc ist rund drei Wochen vor den Olympischen Winterspielen weiter unschlagbar. Die 20-Jährige gewann erneut beim Weltcup in chinesischen Zhangjiakou und feierte ihren sechsten Weltcup-Sieg in Serie.

Die Schwester von Vierschanzentournee-Gewinner Domen Prevc sprang 134,5 Meter weit. Dieser eine Sprung reichte zum Sieg mit großem Vorsprung. Der Wettkampf wurde nach nur einem Durchgang abgebrochen. Wegen widriger Windbedingungen war schon der Start des ersten Durchgangs mehrfach verschoben worden.

Freitag diesmal nicht in den Top Ten

Beste Deutsche auf der Olympia-Großschanze von 2022 war Agnes Reisch auf Rang fünf. Katharina Schmid wurde Zehnte. Selina Freitag, die tags zuvor noch Dritte geworden war, belegte diesmal mit einem Sprung auf 117,5 Meter Rang zwölf. Juliane Seyfarth landete auf dem 13. Platz.

Rang zwei sicherte sich die Norwegerin Anna Odine Stroem. Dritte wurde die Japanerin Nozomi Maruyama. Im Gesamtweltcup führt Prevc klar vor Maruyama.